MAÇ SONUCU: Ahlatcı Çorum FK: 0 - Konyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

14. dakikada Tümosan Konyaspor atağında Boateng'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun yerden vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ın ayaklarına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

25. dakikada misafir takımın atağında defanstan seken top ceza sahası içindeki Ufuk Akyol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

27. dakikada Ahlatcı Çorumspor'un atağında Mustafa Emre Yalçınkaya'nın ara pasında ceza sahası içinde Hasan Ege Akdoğan kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleci Deniz Ertaş'tan oyun alana geri döndü.

72. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ozan Sol'un ceza sahası dışından şutunda top, üstten auta gitti.

80. dakikada Ahlatcı Çorum FK'da Ozan Sol kafasından darbe alarak sakatlandığı için iki takım da 6 oyuncu değiştirme hakkı kazandı. Ozan Sol'un yerine Kerem Kalafat oyuna dahil oldu.

85. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Misafir takımın atağında Yusuf Erdoğan'ın pasında altı pas içindeki Kramer düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0