Maç sona erdi: Sevilla: 2 - Girona:0

Sevilla ile Girona İspanya Primera Lig mücadelesinde karşılaştı.Sevilla ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Tomas Vaclik, Sergi Gomez, Simon Kjaer, Daniel Carrico, Sergio Escudero, Roque Mesa, Ever Banega, Jesus Navas, Pablo Sarabia, Wissam Ben Yedder, Andre SilvaGirona mücadeleye şu 11'le başladı: Gorka Iraizoz, Bernardo, Jonas Ramalho, Juanpe, Pere Pons Riera, Portu, Borja Garcia, Douglas Luiz, Pedro Porro, Valery Fernandez Estrada, Christian StuaniMaçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda Girona oyuncusu Valery Fernandez Estrada sarı kartla cezalandırıldı. 55. dakikaya gelindiğinde Sevilla, Ever Banega ile gol buldu: 1-0.64. dakikaya gelindiğinde Sevilla, Pablo Sarabia ile gol buldu: 2-0.İkinci yarıda Sevilla oyuncuları Ever Banega, Pablo Sarabia sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Sevilla takımında Simon Kjaer, Sergio Escudero, Wissam Ben Yedder oyundan çıktı, Gabriel Mercado, Quincy Promes, Guilherme Arana sahaya girdi, Girona takımında ise Douglas Luiz, Valery Fernandez Estrada, Seydou Doumbia çıktı, Aleix Garcia, Seydou Doumbia, Alex Granell girdi. Mücadele 2-0 bitti.İddaa 134 koduyla açtığı bu maçta Sevilla kazanır bahsine oynayanlara 1.30 oranını kazandırdı.Sevilla son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.