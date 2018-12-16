Maç sona erdi: NK Osijek: 6 - Inter Zapresic:0

NK Osijek ile Inter Zapresic Hırvatistan 1.HNL mücadelesinde karşılaştı.13. dakikada NK Osijek oyuncusu Mirko Maric topu ağlarla buluşturdu. 35. dakikada ev sahibi, Haris Hajradinovic ile skoru 2-0 yaptı. 45. dakikada Ezekiel Henty ev sahibini 3-0 öne geçirdi. İlk yarı 3-0 sona erdi. 82'de NK Osijek oyuncusu Mirko Maric tabelanın 4-0 olarak değişmesini sağladı.Dakika 84 olduğunda Josip Spoljaric, NK Osijek adına 5. golü attı.Dakika 89 olduğunda Mirko Maric, NK Osijek adına 6. golü attı.Karşılaşma 6-0 tamamlandı.296 kodlu maçta İddaa'da NK Osijek galibiyetine bahis oynayanlar 1.35 oranını kazandı.NK Osijek son 5 maçta 2 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.