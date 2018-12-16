Maç sona erdi: Kırklarelispor: 0 - Bugsaş Spor:0

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Kırklarelispor - Bugsaş Spor maçı oynandı.Kırklarelispor takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Bulut, Yusuf Çelik, Denis Taşkesen, Caner Koca, İlter Ayyıldız, Emre Balkı, Ahmethan Köse, Mert Sinan PekesenBugsaş Spor takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Bora Sevim, Enver Yıldız, Beytullah Ayduvan, Soner Gönül, Süleyman Özdamar, Mustafa Çeçenoğlu, Yavuz Koç, Suat Kaya, Mehmet Ali Can, Ahmet Karaman, Kerem ŞerasKarşılaşmada gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakikada Bugsaş Spor futbolcusu Kerem Şeras sarı kart gördü.Maçın ilk yarısında Bugsaş Spor ekibinde Ahmet Karaman oyundan çıktı, Tekin Oğrak yerine girdi.426 kodlu maçta İddaa'da beraberlik bahisi oynayanlar 3.10 oran elde etti.Kırklarelispor son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi almış oldu. Bugsaş Spor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgilik performansa sahip.