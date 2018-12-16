Maç sona erdi: Hibernian: 2 - Celtic:0

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Hibernian - Celtic maçı oynandı.
Hibernian maça şu 11'le başladı: Ofir Marciano, Steven Whittaker, Efe Ambrose, Ryan Porteous, Daryl Horgan, Vykintas Slivka, Stephen Mallan, Lewis Stevenson, Emerson Hyndman, Florian Kamberi, Oliver Shaw
Celtic mücadeleye şu 11'le başladı: Craig Gordon, Emilio Izaguirre, Jozo Simunovic, Filip Benkovic, Scott Brown, Scott Sinclair, Olivier Ntcham, Odsonne Edouard, Kristoffer Ajer, Callum McGregor, James Forrest
Mücadelenin 1. dakikasında Hibernian Vykintas Slivka ile skoru 1-0 yaptı. İlk yarıyı Hibernian 1-0 önde bitirdi. Celtic oyuncusu Scott Brown sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 59. dakikada Florian Kamberi skoru 2-0 olarak değiştirdi.
Celtic oyuncusu Odsonne Edouard sarı kartla ikinci yarıyı tamamladı.
Maçın 2. yarısında Hibernian takımında Vykintas Slivka oyundan çıkarken Sean Mackie mücadeleye dahil oldu, Celtic takımında ise Emilio Izaguirre ve Odsonne Edouard çıkarken Jonny Hayes ve Michael Johnston girdi. Karşılaşma 2-0 tamamlandı.
443 kodlu maçta İddaa'da Hibernian galibiyetine bahis oynayanlar 5.50 oranını kazandı.
Hibernian son 5 maçta 2 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
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