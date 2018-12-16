Maç sona erdi: Esbjerg: 3 - FC Nordsjaelland:0

Danimarka Süperlig maçında Esbjerg ile FC Nordsjaelland karşılaştı.Esbjerg takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Jeppe Höjbjerg, Jesper Lauridsen, Markus Halsti, Lasha Parunashvili, Joni Kauko, Rodolph Austin, Adnane Tighadouini, Mathias Kristensen, Jakob Sorensen, Daniel Anyembe, Adrian PetreFC Nordsjaelland mücadeleye şu 11'le başladı: Nicolai Larsen, Karlo Bartolec, Mads Pedersen, Andreas Skovgaard, Ulrik Yttergard Jenssen, Victor Nelsson, Magnus Andersen, Andreas Skov Olsen, Jacob Christensen, Mikkel Damsgaard, Godsway DonyohEsbjerg, 9. dakikada Rodolph Austin ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. İkinci gol 20. dakikada Esbjerg adına Mathias Kristensen ile geldi. Maçın ilk devresi 2-0 bitti. İlk 45 dakikada Esbjerg futbolcusu Jeppe Brinch sarı kart gördü. 60. dakikada Adrian Petre ile Esbjerg tabelayı 3-0 olarak değiştirdi.İkinci yarıda FC Nordsjaelland oyuncuları Victor Nelsson, Andreas Skov Olsen sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin ilk 45 dakikasında Esbjerg ekibinde Rodolph Austin oyundan çıktı, Jeppe Brinch yerine girdi. Maçın 2. yarısında Esbjerg ekibinde Adnane Tighadouini ve Mathias Kristensen oyundan çıktı, Emmanuel Oti ve Mark Brink yerine girdi., FC Nordsjaelland takımında ise Mads Pedersen, Godsway Donyoh, Mikkel Damsgaard çıkarken Jonathan Amon, Joachim Rothmann, Matias Rasmussen girdi. Maçı Esbjerg 3-0 kazandı.İddaa 432 koduyla açtığı bu maçta Esbjerg kazanır bahsine oynayanlara 2.80 oranını kazandırdı.Esbjerg takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi. Konuk FC Nordsjaelland ise bu süreçte 2 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 2 kez yenildi.