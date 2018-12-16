Maç sona erdi: Diyarbakır B.Ş.Diskispor: 2 - Bayrampaşaspor:0

Diyarbakır B.Ş.Diskispor ile Bayrampaşaspor Türkiye 2.Lig Beyaz Grup mücadelesinde karşılaştı.Diyarbakır B.Ş.Diskispor ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Serkan İpek, Ferat Yaşar, Volkan Geyik, Hasan Küçcük, Ercan Çapar, Nezir Özer, Umut Koçin, Burak Taşdemir, Ömer Karancı, Oğuz Çetinkaya, Mansur ÇalarBayrampaşaspor mücadeleye şu 11'le başladı: Veysel Sapan, Güray Fırat, Hakan Yüce, Süleyman Selak, Oktay Pop, Ömercan Öndaş, Ahmet Güney, Sercan Uslu, Hamit Yıldırım, Melih Alcu, Hamza Küçükköylü17. dakikada Umut Koçin ev sahibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi. İlk 45 dakikada Bayrampaşaspor futbolcuları Süleyman Selak, Melih Alcu ile Diyarbakır B.Ş.Diskispor futbolcusu Hasan Küçcük sarı kart gördü. 72. dakikada Burak Taşdemir, Diyarbakır B.Ş.Diskispor adına ikinci golü attı.İkinci yarıda Bayrampaşaspor oyuncuları Hamit Yıldırım, Oktay Pop sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Diyarbakır B.Ş.Diskispor ekibinde Ercan Çapar ve Nezir Özer oyundan çıktı, Muhlis İstemi ve Erkut Şentürk yerine girdi., Bayrampaşaspor takımında ise Ahmet Güney ve Sercan Uslu çıkarken İsmail Karakoç ve Şamil Başaran girdi. Karşılaşma 2-0 tamamlandı.38. dakikada Bayrampaşaspor oyuncusu Melih Alcu hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.412 kodlu maçta İddaa'da Diyarbakır B.Ş.Diskispor galibiyetine bahis oynayanlar 1.40 oranını kazandı.Diyarbakır B.Ş.Diskispor son 5 maçta 4 kez kazandı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.