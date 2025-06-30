Bugünkü maçlar 30 Haziran Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 30 Haziran Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Inter Milan ile Fluminense karşı karşıya geliyor. Öte yandan Çin Süper Ligi, İsveç Allsvenskan ve Norveç Eliteserien Ligi'nde oynanacak mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Haziran 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
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Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 30 Haziran Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Çin Süper Ligi, İsveç Allsvenskan ve Norveç Eliteserien Ligi maçları oynanacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçları kapsamında Inter Milan ile Fluminense mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
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30 HAZİRAN MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son 16 Turu
22.00 Inter-Fluminense (Tabii ve TRT 1)
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Çin Süper Ligi
14:00 Henan Songshan Longmen - Shandong Taishan
14:35 Beijing Guoan - Yunnan Yukun
14:35 Dalian Yingbo - Zhejiang Professional
15:00 Shenzhen FC - Shanghai Port
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İsveç Allsvenskan
20:00 Djurgarden - Norrköping
20:00 Mjallby - Malmö
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Norveç Eliteserien Ligi
20:00 Brann - Sandefjord
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