Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 30 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 30 Haziran Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 30 Haziran Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Inter Milan ile Fluminense karşı karşıya geliyor. Öte yandan Çin Süper Ligi, İsveç Allsvenskan ve Norveç Eliteserien Ligi'nde oynanacak mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Haziran 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 10:46 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 30 Haziran Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Çin Süper Ligi, İsveç Allsvenskan ve Norveç Eliteserien Ligi maçları oynanacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçları kapsamında Inter Milan ile Fluminense mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        • 2

          30 HAZİRAN MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son 16 Turu

          22.00 Inter-Fluminense (Tabii ve TRT 1)

        • 3

          Çin Süper Ligi

          14:00 Henan Songshan Longmen - Shandong Taishan

          14:35 Beijing Guoan - Yunnan Yukun

          14:35 Dalian Yingbo - Zhejiang Professional

          15:00 Shenzhen FC - Shanghai Port

        • 4

          İsveç Allsvenskan

          20:00 Djurgarden - Norrköping

          20:00 Mjallby - Malmö

        • 5

          Norveç Eliteserien Ligi

          20:00 Brann - Sandefjord

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları
        Habertürk Anasayfa