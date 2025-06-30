Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 30 Haziran Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Çin Süper Ligi, İsveç Allsvenskan ve Norveç Eliteserien Ligi maçları oynanacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçları kapsamında Inter Milan ile Fluminense mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...