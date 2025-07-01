Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 1 Temmuz 2025 maç programı
1 Temmuz Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Avrupa'nın iki dev kulübü Real Madrid ile Juventus, son 16 turunda Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Her iki takımın orta sahasında A Milli Takımımızın yıldız futbolcuları Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın forma giymesi mücadeleyi daha ilgi çekici kılıyor. Real Madrid Juventus maçı başta olmak üzere bugün oynanacak karşılaşmaların başlangıç saatleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 1 Temmuz 2025 maç programı.
- 1
1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesi ise Real Madrid Juventus maçı olacak. A Milli Takımımızın yıldız futbolcuları Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getiren bu maç için heyecan dorukta. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Temmuz 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…
- 2
1 TEMMUZ 2025 SALI MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son 16 Turu
22:00 Real Madrid - Juventus (TRT 1)
- 3
Finlandiya Veikkausliiga
18:00 Kuopion - Gnistan
-
- 4
Hazırlık Maçı Ülkeler Kadınlar
16:00 Belarus (K) - Azerbaycan (K)
19:00 Estonya (K) - Kosova (K)
20:00 Sırbistan (K) - Rusya (K)
22:00 Cezayir (K) - Senegal (K)
- 5
İsveç Kupası
20:00 Hudiksvall - Friska Viljor
20:00 Västboås- Myresjö/Vetlanda
20:30 Vänersborgs FK - Torslanda IK