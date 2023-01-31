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Mabolla Antik Kenti'nde kazı çalışması yürütülüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Vali Orhan Tavlı'nın talimatıyla Menteşe’nin ilk yerleşimi olan 2 bin 500 yıllık Mabolla Antik Kenti'nde kazı çalışması başlatıldı

Giriş: 31.01.2023 - 17:19 | Güncelleme: ABONE OL
Mabolla Antik Kenti'nde kazı çalışması yürütülüyor
Menteşe’nin ilk yerleşiminde kazı çalışması
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Vali Orhan Tavlı'nın talimatıyla Menteşe'nin ilk yerleşimi olan 2 bin 500 yıllık Mabolla Antik Kenti'nde kazı, araştırma, belgeleme, koruma, onarım ve sergileme çalışması yürütülüyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen ilk dönem kazı çalışmalarında kentin kuruluş tarihine ilişkin verilere ulaşıldı.

KALE SURLARI KENTİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Mabolla Antik Kenti, Menteşe'de Orta Mahalle'de Masa Dağı mevkisinde yer alıyor.

Kent askeri, sivil ve dinsel kalıntılara sahip. Surlar savunmaya zayıf olan, hafif eğime sahip kuzey tarafta inşa edilirken buna karşılık topografyanın çok dik olduğu güney, batı ve doğu tarafta sura ihtiyaç duyulmamış.

ÇOK SAYIDA ODA MEZARLAR GÖRÜLÜYOR

Kenti, kuzeyden çevreleyen surların güney yakınından itibaren, yaşam alanları, sivil ve dinsel yapılara ilişkin kalıntılara rastlanıyor.

Günümüz modern kentinden kaleye çıkan patika boyunca aşağıda bulunan Basmacı deresine kadar çok sayıda ve dağınık bir şekilde oluşturulmuş oda mezarlar görülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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