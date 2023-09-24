Mabel Matiz klip çekiminde zor anlar yaşadı! Ünlü şarkıcının ağladığı anlar gündem oldu!

Mabel Matiz albümle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

“Albüme son anda giren, albümün en genç şarkısı. Diğer şarkıların aksine bu şarkıyı orkestra arkadaşlarımla “hücum kayıt” olarak çaldık. Bazı aşklar kırk yılda bir gibidir. “Bahçemin En Zor Gülü” de böyle bir hikayeye yazıldı. Şarkıyı iyi ki albüme koydum, yoksa aklım kalacaktı.”