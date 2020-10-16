Mabel Matiz'den Toy

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Şarkıcı ve şarkı yazarı Mabel Matiz'in, yeni teklisi 'Toy' Pose Records etiketiyle dinleyicilerle buluştu. Prodüktör Dj Artz ile bir araya gelen sanatçı, şarkısında Anadolu deyişlerinin saflığını, yoğun 808 ve distorted seslerle birleştirdi.

Kapak tasarımını Peru’lu sanatçı Jordy García Paredes’in yaptığı şarkının video klibi, belgesel ve video art çalışmalarıyla tanınan sanatçı Osman Özel tarafından çekildi.

Kayaköy ve Patara'da çekilen ve çekimleri 4 gün süren klipte bir dans ve cast ekibi sanatçıya eşlik etti.