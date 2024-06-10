MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak bu bayramda maaşın Cumartesi gününe denk gelmesi ve Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle ödemelerin 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor. Ancak şu anda resmi bir açıklama yok.