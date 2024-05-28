Kurban Bayramına günler kala gözler, her ay düzenli olarak ödenen memur ve emekli maaşlarına döndü. Bu sene 16-19 Haziran'da idrak edilecek bayramda vatandaşlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, maaşlar erken yatacak mı? İşte, detaylar...