Tüm kariyerini Barcelona’da geçiren Lionel Messi, Katalan ekibiyle ilk maçına 2004 yılına çıkmıştı. 2019 - 20 sezonunun sonunda ise kulüpten ayrılmak istediğini net bir şekilde belirten Arjantinli yıldız, bir yıl daha sözleşmesi bulunması nedeniyle yola Barcelona’da devam etmişti.
Son gelişmelere göre Lionel Messi, ayrılık söylentilerinin aksine yeni sezonda da Barcelona forması giymeye devam edecek. La Liga devi, kısa süre içerisinde yıldız oyuncuyla yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Goal’ün haberine göre Lionel Messi, maaşında yüzde elli gibi büyük bir oranda indirime gidecek ve Barcelona ile beş yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.
Barcelona, Messi’yi nasıl ikna etti?
Messi, Barcelona’daki son beş yıllık kontratı çerçevesinde 550 milyon euro gibi dudak uçuklatıcı miktarda bir para kazandı, ki bu da yıllık 75 milyon euro civarı bir yıllık ücrete tekabül ediyor.
Ancak Barcelona, kötüye giden mali durumu ve La Liga’nın maaş limitleri nedeniyle yıldız oyuncuya bu seviyede bir kontrat öneremedi.
La Liga Başkanı Tebas da geride bıraktığımız günlerde, mevcut şartlarda Barcelona’nın Messi’ye lisans çıkaramayacağını açıklamıştı. Bu sorundan ötürü maaş tablosunda düzenlemeye gitmek zorunda kalan Katalan ekibi; Junior Firpo, Jean-Clair Todibo, Carlos Alena ve Juan Miranda gib isimlerle yollarını ayırmıştı.
Goal kaynaklarının da onayladığı üzere Messi, yola Barcelona’da devam edebilmek için yıllık ücretinde yarı yarıya bir indirime gitmeyi kabul etti.
Messi, farklı kulüplerden teklif aldı mı?
Barcelona ile olan sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona eren 34 yaşındaki yıldızla Paris Saint-Germain, Manchester City ve Inter gibi takımların ilgilendiği iddia edilmişti.
Ayrıca Messi’nin çocukluk takımı Newell’s Old Boys’a da dönebileceği söyleniyordu. Bunlara ek olarak sahibinin David Beckham olduğu Inter Miami’nin de Arjantinli on numarayı kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
Goal de Messi’nin PSG gibi birkaç takımdan resmi teklifler aldığını doğruluyor. Ancak başarılı oyuncu, kariyerine efsanesi olduğu Barcelona’da devam etmeyi tercih etti. Messi, yeni sözleşmeye imza attığında 2026 yılına kadar, bir diğer deyişle 39 yaşına kadar, Barcelona oyuncusu olacak.
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