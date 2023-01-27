Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL’dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.