Maaş farkları ne zaman ödenecek? 2025 Memur maaş farkı ödeme tarihleri

Ocak ayında memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ödeme tarihleri bekleniyor. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammı TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla birlikte netleşmiş oldu. Doktor, öğretmen, polis vb. tüm meslek gruplarında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki Maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, Memur maaş farkı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar