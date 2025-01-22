Maaş farkları ne zaman ödenecek? 2025 Memur maaş farkı ödeme tarihleri
TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli maaşlarına gelen zam sonrası Ocak ayında oluşan farklar için yapılacak ödemenin tarihi merak ediliyor. 6 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşen zam oranları, maaş farklarının ne zaman ödeneceği sorusunu gündeme getirdi. Peki Maaş farkları ne zaman ödenecek, hangi tarihte ayın kaçında?
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Ocak ayında memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ödeme tarihleri bekleniyor. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammı TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla birlikte netleşmiş oldu. Doktor, öğretmen, polis vb. tüm meslek gruplarında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki Maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, Memur maaş farkı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar
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MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan zam farkı oluşuyor. Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farkı ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacağı öngörülüyor.
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EMEKLİ EN DÜŞÜK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmişti. Bu kararın TBMM'de yapılacak olan düzenleme ile kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz daha meclisten geçmedi.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Zam oranının belli olması ardından zamlı maaşların ödeme tarihleri de duyuruldu.
SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçecek.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşlar 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;
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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.
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