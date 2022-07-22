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Maaş farkı ödeniyor! 2022 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞKUR 4A-4B-4C Temmuz ayı emekli maaşı ödemeleri ayın kaçında yapılacak? Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Maaş farkı ödeniyor! 2022 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR 4A-4B-4C Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimi!

Temmuz zamlı emekli maaşları 4 Haziran günü açıklanan enflasyon rakamlarının ardından netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 42,35 olarak gerçekleşirken memur ve emekli zammı oranları da belirlendi. SSK ve BAĞKUR 4A-4B-4C Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimi ile Temmuz zammı maaş farkları ödenmeye başladı. İşte, 2022 zamlı emekli maaş farkları ödeme tarihleri...

22.07.2022 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli maaşları ödeme takvimi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 40'ın üzerinde zam alan memur ve emeklilerin gündeminde "Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ayın kaçında ödeniyor?" sorusu yer alıyor. 2022 Emekli maaş farkları ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Temmuz emekli maaş farkı ödemeleri 17 Temnmuz günü itibariyle başladı. İşte, SSK, BAĞKUR 4A-4B-4C Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimi...

  • 2022 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

    Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

    Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

    Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

  • ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA ÖDENDİ!

    6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları belli oldu. Temmuz zamlı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde hesaplara yattı.

  • TEMMUZ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 42,35 oranında zam alan milyonlarca emekli fark ödeme takvimini araştırıyor. Emekli zammının netleşmesiyle birlikte gözler emekli maaş farkları ödeme takvimine çevrildi. 17 Haziran itibariyle ödemeleri başlayan SSK ve Bağ-Kur  4A,4B,4C Emekli maaş farkları tahsis numaralarına göre ödenmeye devam ediliyor.

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