Maarif Kongresi 100 yıl sonra yeniden toplanacak

Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, Atatürk önderliğinde 15-21 Temmuz 1921'de Ankara'da düzenlenen 1. Maarif Kongresi'nin 1923'ten sonra başlayacak toplumsal dönüşüm ve muasır medeniyet yolunda atılacak adımların eğitim alanında kozasının örüldüğü bir toplantı olduğu belirtildi. Kongrenin o dönemde eğitimin durumu ve toplumsal ihtiyaçlar adına genç cumhuriyete yol haritası çizen bir organizasyon olduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, 1. Maarif Kongresi'nin 100. yılında aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni düzenlemenin onurunu yaşayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
''Başöğretmen Atatürk daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 15 Temmuz 1921'de 1. Maarif Kongresi'ni topladı. İrfan ordusu, 1923'te cumhuriyetin ilanıyla yeni Türkiye'nin imarına omuz verdi. 100 yıl sonra ise 13-18 Temmuz 2021'de aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni bu kez Türk Eğitim-Sen topluyor. İrfan ordusu 2023'te yani Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde güçlü Türkiye'nin geleceğine omuz veriyor. Kongremiz şimdiden hayırlı olsun. 1921'deki inançla, azimle, bilinçle yola çıktık. Atatürk ilke inkılaplarını kılavuzumuz yaparak eğitim öğretim sistemini şekillendirmeye namzet olduk. Ne mutlu biz Türk eğitimcilerine.''
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret eden Geylan'ın, Bakanlığın Maarif Kongresi'ne paydaş olması önerisinde bulunduğu bildirilen açıklamada, Selçuk'un da bu öneriye olumlu yaklaşarak destek vereceklerini belirttiği ifade edildi.
Kongrede, Türk eğitiminin güncel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren bildirilerin değerlendirmeye alınacağı, Türk eğitim tarihi, Atatürk ve Maarif Kongresi konulu fotoğraf ve resim sergisi düzenleneceği bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!