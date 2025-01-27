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        Haberler Dünya M23 örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir şehri ele geçirdi | Dış Haberler

        M23 örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir şehri ele geçirdi

        Ruanda tarafından desteklendiği iddia edilen M23 (23 Mart Hareketi) isimli örgüt Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Goma isimli şehri ele geçirdi. Şehirde büyük kaos yaşanırken örgüt, şehrinde yaşayanlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:17
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        M23 örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir şehri ele geçirdi
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        Ruanda tarafından desteklendiği iddia edilen M23 (23 Mart Hareketi) isimli isyancı örgüt, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Goma şehrini ele geçirdi. Şehrin ele geçirmesi büyük paniğe yol açarken, örgüt halka sakin olmaları çağrısında bulundu.

        Örgüt yayımladığı bildiride, Kongo Demokratik Cumhuriyeti askerlerinin, şehrin stadyumunda toplanarak silahlarını teslim etmesini isterken ABD ve Fransa ateşkes çağrısında bulundu.

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ile ilişkilerini kestiğini açıklarken, Ruanda M23 örgütü ile herhangi bir ilişkisi olmadığını beyan etti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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