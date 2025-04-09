2025’in dikkat çeken gök olaylarından biri için geri sayım başladı. Tarihi Güneş tutulmasının ardından gözler şimdi de Lyrid Göktaşı Yağmuru’na çevrildi. Adını, Vega yıldızının da içinde yer aldığı Çalgı takımyıldızından alan bu etkileyici meteor yağmuru, Nisan gecelerinde gökyüzünü izleyenlere adeta görsel bir şölen sunacak. İşte merak edilenler...