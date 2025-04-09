Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman?
Gökyüzü tutkunları için yılın en büyüleyici anlarından biri yaklaşıyor. Her yıl Nisan ayında gerçekleşen ve kökeni binlerce yıl öncesine uzanan Lyrid Göktaşı Yağmuru, bu yıl da geceyi yıldızlarla süsleyecek. Çalgı (Lyra) takımyıldızının yakınlarında beliren bu gök olayı, nisan gecelerine eşsiz bir şölen katmaya hazırlanıyor. Peki, Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman? İşte detaylar...
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2025’in dikkat çeken gök olaylarından biri için geri sayım başladı. Tarihi Güneş tutulmasının ardından gözler şimdi de Lyrid Göktaşı Yağmuru’na çevrildi. Adını, Vega yıldızının da içinde yer aldığı Çalgı takımyıldızından alan bu etkileyici meteor yağmuru, Nisan gecelerinde gökyüzünü izleyenlere adeta görsel bir şölen sunacak. İşte merak edilenler...
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LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU NE ZAMAN?
14-30 Nisan tarihleri arasında gökyüzünde ışık izleri bırakacak meteor geçişleri bekleniyor. 21-22 Nisan gecesi Lyrid göktaşı yağmurunun en yoğun zamanı ve ortalama saatte 10 meteor geçişi görülebilir.
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Bu ışık gösterisini seyretmek için karanlık bir alanda gece yarısından itibaren (22 Nisan’ın ilk saatleri), Çalgı (Lyra) Takımyıldızı bölgesine (Vega yıldızına yakın) odaklanmak yeterli.
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LYRİDLER NEDEN ÖNEMLİDİR?
Lyrid'ler, insanlık tarafından en uzun süredir gözlemlenen meteor yağmurlarından biridir. Çin kayıtlarında M.Ö. 687 yılına kadar uzanan gözlemler mevcuttur. Bu özelliğiyle tarihsel açıdan da büyük öneme sahiptir.