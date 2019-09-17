Sylvinho'nun çalıştırdığı Lyon ile Sergei Semak yönetimindeki Zenit St. Petersburg, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu ilk maçında Fransa'da karşı karşıya geldi.

Mücadeledeki gol perdesi 41. dakikada açıldı. Artem Dzyuba'nın harika asistini gole çeviren Serdar Azmoun, Zenit'i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve konuk ekip devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Lyon ikinci yarıya hızlı başladı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde penaltı kazanan Fransa ekibinde topun başına geçen Memphis Depay hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Lyon ile Zenit 1-1 berabere kalarak 1'er puana razı oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 6 iç sahas maçından beraberlikle ayrılan Lyon, Devler Ligi'nde iç sahada üst üste en fazla beraberlik alan takım olarak tarihe geçti.