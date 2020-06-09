Fransa'da mahkeme, Ligue 1'de yarıda tescil edilen sezonun başlaması için Lyon'un yaptığı itirazı reddetti. Lyon ve Amiens kulüpleri daha önce ligin iptal edilmesine de itiraz etmişler ve bu itirazları da reddedilmişti.

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Lyon, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazlarının Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtilmişti.