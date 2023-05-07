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Lyon, Montpellier'i 4-1'den mağlup etti! Ligue 1'de 9 gollü maç

Fransa Ligue 1'de Lyon, Montpellier'i konuk ederken 9 golün atıldığı mücadele yakın dönem tarihine geçti. Lyon 1-0 öne geçip 4-1 geriye düşerken Lacazette'in önderliğinde maçı 5-4 kazanmayı başardı. Montpellier'de ise Sepe Elde Wahi 4 gol attı

Giriş: 07.05.2023 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL
Lyon, Montpellier'i 4-1'den mağlup etti! Ligue 1'de 9 gollü maç
HABERTURK.COM

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lyon ile Montpellier karşı karşıya geldi. Grpupama Stadyumu'ndaki maç büyük heyecana sahne oldu. Lyon, 4-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

Lyon, 31. dakikada Alexandre Lacazette ile öne geçti. Montpellier'de Sepe Elye Wahi 40 ve 41. dakikalarda attığı gollerle bir anda takımını öne geçirdi. Elye Wahi, 53. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Wahi, yine durmadı ve 55'te skoru 4-1'e getirdi ve 4. golünü attı. Lyon, 59. dakikada Alexandre Lacazette ile durumu 4-2 yaptı. Lyon'da Dejan Lovren 70. dakikada farkı bire indirdi ve durum 4-3 oldu.

Lyon'un golcü ismi Alexandre Lacazette 82. dakikada hat-trick yaptı. Lacazette, 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle takımının sahadan 5-4 galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Lyon 56 puana yükseldi., Montpellier 43 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Lyon, Clermont deplasmanına gidecek. Montpellier, sahasında Lorient'i ağırlayacak.

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