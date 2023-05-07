Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lyon ile Montpellier karşı karşıya geldi. Grpupama Stadyumu'ndaki maç büyük heyecana sahne oldu. Lyon, 4-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

Lyon, 31. dakikada Alexandre Lacazette ile öne geçti. Montpellier'de Sepe Elye Wahi 40 ve 41. dakikalarda attığı gollerle bir anda takımını öne geçirdi. Elye Wahi, 53. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Wahi, yine durmadı ve 55'te skoru 4-1'e getirdi ve 4. golünü attı. Lyon, 59. dakikada Alexandre Lacazette ile durumu 4-2 yaptı. Lyon'da Dejan Lovren 70. dakikada farkı bire indirdi ve durum 4-3 oldu.