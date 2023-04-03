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Lyon, deplasmanda PSG'yi yendi!

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Lyon, lider PSG'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti! Yıldızlar topluluğu PSG, Rennes'den sonra evinde Lyon karşısında da şok yenilgi aldı

Giriş: 03.04.2023 - 00:10 | Güncelleme: ABONE OL
Lyon, deplasmanda PSG'yi yendi!
HABERTURK.COM

Ligue 1'de sezonun bitimine 9 hafta kala liderliğini sürdüren PSG, Lyon'u konuk etti.

Parc des Princes'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 1-0 kazanırken galibiyet golü 56. dakikada Bradley Barcola'dan geldi. Lyon'da Alexandre Lacazette, 39. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 2. mağlubiyetini alan PSG, 66 puanda kalırken, 3 maçın ardından galibiyete ulaşan Lyon 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Nice ile karşılaşırken Lyon evinde Rennes'i ağırlayacak.

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