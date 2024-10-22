Beşiktaş - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş - Olympique Lyon maçına geri sayım başladı! UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Olympique Lyon'un karşı karşıya geleceği mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Lyon'daki OL Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan verici karşılaşma, Lyon Valisi'nin taraftarlarla ilgili aldığı kararlar ile de gündemde. Beşiktaş - Olympique Lyon maçı ne zaman? Beşiktaş - Olympique Lyon maçının tarihi ve ayrıntıları haberimizde...
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Beşiktaş ile Olympique Lyon’un OL Stadyumu’nda karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi maçı yaklaşıyor. Lyon Valisi’nin taraftarlar hakkında aldığı kararla gündeme gelen bu önemli karşılaşmanın tarihi ise futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Beşiktaş - Olympique Lyon maçına dair tüm ayrıntılar haberimizde...
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BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ve Olympique Lyon maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Müsabakanın TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
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BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Fransız emniyeti, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye gitmesi yasaklandı. Beşiktaş Kulübü'nün bu karara itiraz edeceği öğrenildi.
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TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE OLAMAYACAK
Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.
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2017 YILINDA OLAY ÇIKMIŞTI
Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.
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BEŞİKTAŞ İTİRAZDA BULUNDU
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız ile Olimpik Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stada ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın statta yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
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