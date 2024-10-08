Lyon: 3 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda karşı karşıya geldi Lyon’a 3-0 yenildi.

Tarihinde ilk kez UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, A Grubu ilk haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Oluwatosin Demehin, Benan Altıntaş, Kristina Bakarandze, Ebru Topçu, Ecem Esen, Arzu Karabulut, Maria Usme, Andrea Staskova 11'i ile başladı.

Mücadelenin 34. dakikasında Kadidiatou Diani kaydettiği golle öne geçen Fransa temsilcisi, 45. dakikada Vanessa Gilles’in attığı golle farkı 2’ye çıkardı ve müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 77. dakikasında Kadidiatou Diani kendisinin 2. takımının ise 3. golünü atarak, farkı 3’e çıkardı. Söz konusu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla Galatasaray, Devler Ligi'nde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 17 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te İtalyan ekibi Roma’yı ağırlayacak. A Grubu’nda oynanacak diğer müsabakada Lyon, aynı gün TSİ 22.00’de Wolfsburg’a konuk olacak.