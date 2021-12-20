LVMH'in CEO'su Arnault'nun "casusluk" davası kapandı

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Paris'te mahkeme, Louis Vuitton, Dior ve Tiffany&Co gibi markaların çatı şirketi LVMH'in CEO'su Bernard Arnault'nun dâhil olduğu "casusluk" davasındaki rolüne ilişkin soruşturmayı kapatan 10 milyon avroluk anlaşmayı onayladı.

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bernard Arnault tarafından kontrol edilen moda holdingi hakkında 2011 yılında açılan soruşturmayı sonlandırdı.

Anlaşma ile dünyanın en büyük lüks grubu Louis Vuitton ve Dior moda evlerinin sahibi,

tarafından üstlenilen çalışmanın ayrıntılarını yayınlanmış, 2013 yılında lüks eşya devi tarafından işe alınan İstihbarat Şefi Bernard Squarcini'ye ilişkin bilgiler paylaşılabilecek.

2011 yılında açılan davada şirketin eski istihbarat şefi, "nüfuz ticareti yapmak", "kişiler hakkında yasa dışı bilgi toplamak" ve "mahremiyet yasalarını ihlal etmekle" suçlanmış; CEO Arnault'nun da bu suçlarla ilgili olduğu iddia edilmişti.

Squarcini'nin avukatı konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Danışman olarak görev yapan eski istihbarat şefi lüks grup için birkaç yıldır soruşturma altında

nüfuz ticareti için, yasadışı olarak bilgi toplamak için özel kişiler ve gizlilik yasalarını ihlal ediyor.

Aktivist gazeteci François Ruffin 2016 yılında, "Merci Patron" adında LVMH patronu Bernard Arnault'a ışık tutan bir belgesel film çekti.

Ruffin, 2019'da LVMH'nin, Fransa'nın Oscar eşdeğeri olan Cesar ödülünü en iyi belgesel olarak kazanan filmin çekimleri sırasında onu gözetlemesi için Fransa'nın Squarcini ile sözleşme yaptığını iddia ederek dava açtı.