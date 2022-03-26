Lviv'e füze saldırısı

AA

Sadovyi, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus füze saldırısının yerel saatle 18.55’te tekrarlandığını bildirdi. Sadovyi, açıklamasında “Lviv yakınlarına bir saldırı daha yapıldı. Sonucunda 3 büyük patlama meydana geldi. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, daha önce yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini ve 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.