Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Hav Hav Hav' şarkısıyla son dönemde gündem olan LVBEL C5 lakabıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, bir AVM'de görüntülendi.

Şarkısı hakkında olumsuz yorumları önemsemediğini belirten LVBEL C5; "Kötü yorumları görmezden geliyorum" dedi. Şarkıyı eleştiren İrem Derici’ye ise sert bir yanıt vererek; "TikTok çekmeye devam etsin o. Orada daha iyi gidiyor. Dijital rakamlar onun için daha iyi" ifadelerini kullandı. Alişan’ın 'Miyav' adlı bir şarkı yapacağını söylemesiyle ilgili de konuşan rapçi; “Biri de onu yapsa dinlenecek” diyerek gönderme yaptı.

Şarkının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili soruya ise “Ben sanatçıyım, kafama göre işlerimi yapmaya devam ediyorum. İşlerimin hepsi viral oluyor. Eğer işimin sonunda kafamı yastığa rahat koyabiliyorsam, benim için önemli olan budur” yanıtını verdi. Şarkısının 20 milyon kez dinlenmesi üzerine; “İzlenme satın alınıyor” iddialarına ise “Her şey gerçek, her şeyim doğru ilerliyor” diyerek karşılık verdi.

"RAKİBİM YOK"

Şarkısının CİMER’e şikâyet edilmesiyle ilgili olarak; “Devletle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz tam” diyen LVBEL C5, rakipleri olup olmadığı sorusuna ise, “Kimse yok. Sayılardan belli, rakibimin olmadığı” cevabını verdi.

"ANTİ YORUMLARIMI HİÇ UMRSAMIYORUM"

Bazı dinleyicilerin 'Hav Hav Hav' şarkısını taklit ederek 'Miyav Miyav' ve 'Vak Vak' gibi yeni şarkılar çıkardığı yönündeki iddialara ise "Taklitler aslını yüceltir. Şarkı yürüsün, benim için daha iyi. Stilim bu, yaptığım müzik bu. Benim gibi insanların devri. Anti yorumları hiç umursamıyorum, kimse de umursamasın" diyerek karşılık verdi. Ayrıca, şarkının Hollanda’da spontane geliştiğini belirtti.