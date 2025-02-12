LVBEL C5: Kötü yorumları görmezden geliyorum
Son dönemde Hav Hav Hav şarkısıyla gündem olan rapçi LVBEL C5 (Süleyman Burak Bodur), kendisine yöneltilen eleştirilere ve şarkısıyla ilgili iddialara yanıt verdi; "Kötü yorumları görmezden geliyorum"
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Hav Hav Hav' şarkısıyla son dönemde gündem olan LVBEL C5 lakabıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, bir AVM'de görüntülendi.
"KÖTÜ YORUMLARIMI GÖRMEZDEN GELİYORUM"
Şarkısı hakkında olumsuz yorumları önemsemediğini belirten LVBEL C5; "Kötü yorumları görmezden geliyorum" dedi. Şarkıyı eleştiren İrem Derici’ye ise sert bir yanıt vererek; "TikTok çekmeye devam etsin o. Orada daha iyi gidiyor. Dijital rakamlar onun için daha iyi" ifadelerini kullandı. Alişan’ın 'Miyav' adlı bir şarkı yapacağını söylemesiyle ilgili de konuşan rapçi; “Biri de onu yapsa dinlenecek” diyerek gönderme yaptı.
Şarkının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili soruya ise “Ben sanatçıyım, kafama göre işlerimi yapmaya devam ediyorum. İşlerimin hepsi viral oluyor. Eğer işimin sonunda kafamı yastığa rahat koyabiliyorsam, benim için önemli olan budur” yanıtını verdi. Şarkısının 20 milyon kez dinlenmesi üzerine; “İzlenme satın alınıyor” iddialarına ise “Her şey gerçek, her şeyim doğru ilerliyor” diyerek karşılık verdi.
"RAKİBİM YOK"
Şarkısının CİMER’e şikâyet edilmesiyle ilgili olarak; “Devletle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz tam” diyen LVBEL C5, rakipleri olup olmadığı sorusuna ise, “Kimse yok. Sayılardan belli, rakibimin olmadığı” cevabını verdi.
"ANTİ YORUMLARIMI HİÇ UMRSAMIYORUM"
Bazı dinleyicilerin 'Hav Hav Hav' şarkısını taklit ederek 'Miyav Miyav' ve 'Vak Vak' gibi yeni şarkılar çıkardığı yönündeki iddialara ise "Taklitler aslını yüceltir. Şarkı yürüsün, benim için daha iyi. Stilim bu, yaptığım müzik bu. Benim gibi insanların devri. Anti yorumları hiç umursamıyorum, kimse de umursamasın" diyerek karşılık verdi. Ayrıca, şarkının Hollanda’da spontane geliştiğini belirtti.
"BANA YAPTIĞI YORUMLA GÜNDEM OLDU"
Şarkının TikTok’ta yoğun ilgi görmesine değinen rapçi; “Hepsini izliyorum, çok iyiler. Şarkıma yarıyor. İyi ya da kötü yorum fark etmez. Bazen komik bulduklarıma yorum atıyorum” dedi. Pop müzik camiasının şarkısı yüzünden ikiye bölündüğüne dair iddialara da yanıt veren LVBEL C5, “Bir daha şarkı yapmayacağını söyleyenler varmış. Çıkarmasınlar, TikTok daha iyi... Ben başarılı iş yaptığımı düşünüyorum. Bana yaptığı yorumla daha çok gündem oldu. İrem Derici’yi zaten dinlemiyorum. Ben yaparım, onlar havlar” diyerek eleştirilere meydan okudu.