Süper Lig’in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray’da galibiyet golü defans oyuncusu Christian Luyindama’dan geldi. Müsabakanın 88. dakikasında sol taraftan Ömer Bayram’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruş yapan Luyindama meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de 2. haftada da görev alırken, attığı golle sarı-kırmızılılarla ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Müsabakaya 11’de başlayan Luyindama 90 dakikada sahada kaldı.