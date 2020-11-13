Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, koronavirüse yakalandığına dair çıkan haberlere sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Luyindama, "Aptal yayınlar yapmayı bırakın. Ben korona değilim. Çok iyiyim." dedi.

Sarı kırmızılı kulübün milli takım kampındaki bir oyuncunun koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından bu ismin Luyindama olduğu iddia edilmişti. Daha sonra Norveç Futbol Federasyonu Omar Ellabdelloui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.