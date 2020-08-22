Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Sevilla ile İtalya'nın Inter takımı arasındaki maçla belli oldu. Rakibini 3-2 yenen Sevilla 6. kez zafere ulaşırken maça Luuk de Jong damga vurdu! Düne kadar Avrupa Ligi'nde tek golü bulunan Hollandalı yıldız, finalde iki gol birden attı!

7. dakikada Navas'ın sağ kanattan ortasına, De Jong'un ileri doğru atlayarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırıp, skoru eşitledi. Hollandalı futbolcu 33. dakikada bir kez daha sahne alarak serbest vuruştan gelen topu kafa vuruşuyla uzak direğe doğru gönderdi ve ağlarla buluşturdu.

UEFA Avrupa Ligi finallerinde gol atan ilk Hollandalı futbolcu olarak kayıtlara geçen De Jong, 2010'dan sonra bir ilki daha başardı. UEFA Avrupa Ligi finallerinde 2010'da Radamel Falcao'dan sonra bir maçta iki gol atan futbolcuya sahne olmazken De Jong, Kolombiyalı yıldızdan sonra iki gol atan ilk futbolcu oldu.