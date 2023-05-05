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İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Lütfullah Kayalar'dan Habertürk'te Hülya Hökenek'e açıklamalar...

Kayalar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Benim siyaset yaptığım dönem, 5 dönem Yozgat milletvekili olarak görev yaptım. ANAP'ın 2002'deki siyasetten birleşme nedeniyle ayrılmasına kadar milletvekilliği yapan 6 kişiden birisiyim. Daha sonraki dönemde bağımsız milletvekili olarak da Yozgat'tan aday oldum. Bu dönem içerisinde sayın genel başkan Meral Akşener, birlikte politika yapmamızı, yol yürümemizi ifade ettiler. Bunu düşündüm. O zamanki fikirlerimize en uygun parti olarak İYİ Parti'yi gördüğümüzde saflarda yer aldık.

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