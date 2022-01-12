Savaş, geçen hafta mağlubiyet almış iki takımın karşılaşacağını belirterek, "Afrika Kupası'na giden 3 arkadaşımızın dışında maçta çok önemli bir eksiğimiz olmayacak. Bu maçı çıkış maçı diye düşünmek doğru değil ama en azından sahamızda galip gelmek istiyoruz. Rakibimiz de şu anda çok iyi pozisyonda değil bence denk kuvvetlerin maçı olacak. Kendi sahamızda, seyircimiz önünde Atakaş Hatayspor'un galip gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Ligin bir maraton olduğunu ve süreçte inişli ve çıkışlı dönemler yaşanabileceğini ifade eden Savaş, şöyle devam etti:
"Bizim hedefimiz ligde ilk 10'a girmek ve tabii başarabilirsek Avrupa'ya da gitmekti. Bu hedefimizden şaşmış değiliz. Eksikliklerimiz var. Bunlardan kalecimiz Munir, orta saha oyuncumuz Adama Traore ve santraforumuz Ayoub El Kaabi, Afrika Uluslar Kupası'ndalar. Onlar olmadan ligde 4 maç oynayacağız. Bu haftada Galatasaray ile oynayacağız. Sakatlarımızın önemli bir kısmı iyileşiyor. Sarı kart cezalısı Ruben Riberio'nun da cezası bitti ve sahalara dönüyor. Takımdaki arkadaşlarımıza güveniyoruz. Her takımın inişi çıkışı ve eksiği olabilir ama hedeften kopmamak için var gücümüzle hem teknik ekibimiz hem yöneticilerimiz hem de futbolcularımız çalışıyor."
"BİZ GÜNÜ KURTARACAK TRANSFERLERDEN YANA DEĞİLİZ"
Lütfü Savaş, teknik heyetin istekleri ve ekonomik şartları doğrultusunda takıma takviye yapacaklarını aktardı.
Transfer konusunda yabancı ve Türk futbolcularla görüşme halinde olduklarını vurgulayan Savaş, şunları kaydetti:
"Biz günü kurtaracak transferlerden yana değiliz. Hatayspor'a fayda sağlayacak ve gelecekte umut vaat edip, ekonomik katkı da sağlayacak futbolcuların peşindeyiz. Önümüzdeki yıl 4 yerli futbolcu oynatmak zorundasınız. Baktığınız zaman en az 10 ilk 11'de oynayacak yerli statüsünde de futbolcumuz olması lazım. Bunun peşindeyiz. Belki bir kısmını bu saatte alamayız ama önümüzdeki haziran ayında da alabileceğimiz şekilde de çalışma yapmak zorundayız. Biz 'Atakaş Hatayspor işte 2-3 flaş işler yaptı, Türkiye'de ses getirdi' denmesinden çok kalıcı başarılar için buradayız. Bizden sonraki dönem için de hiç kimse bize şunu söylemesin 'Ya işte Hatayspor'u aldılar, başardılar ama bu kadar da borçla kucağımıza takımı bıraktılar' kimse demesin, çünkü biz onu çok söyledik. Bizden sonraki insanlar yöneticiler bunu söylemesin diye yoğurdu üfleyerek yemek zorundayız. Bu takımı hem ligde tutmak hem de altyapıyla birlikte tesisleşmesini yapmak zorundayız."
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