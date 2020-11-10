Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan getirildi. Atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
LÜTFİ ELVAN KİMDİR?
Lütfi Elvan, 1962 yılında Karaman’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi, İngiltere Leeds Üniversitesi’nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans Eğitimini 1986’da tamamladı, ABD’de Delaware Üniversitesi’nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995’de bitirdi.
İŞ HAYATI
1987-1989: ETİBANK Genel Müdürlüğü, Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis.
1989-2007: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli görevlerde bulundu:
1989-1990: Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İhracat Teşviklerinin değerlendirilmesi ve Teşvik Politikaları alanında Planlama Uzman Yardımcısı,
1990-1993: Madencilik Sektörü kapsamında bulunan kamu kuruluşlarının yatırımlarından sorumlu planlama Uzmanı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Proje Koordinatörü,
1993-1995: Görevli olarak ABD’de “University of Delaware”de Ekonomi dalında master,
1995-1996: İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Planlama Uzmanı,
1996-2002: Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanı,
1999-2003: OECD Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığını yürüttü,
2002-2007: Müsteşar Yardımcısı,
2003-2007: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi,
2007 Genel Seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi.
2007-2011:
Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı,
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı,
Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı,
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.
2011 Genel Seçimlerinde tekrar Karaman Milletvekili seçildi.
2011-26 Aralık 2013:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı,
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerini yürüttü
26 Aralık 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atandı.
7 Mart 2015 tarihinde yasal zorunluluk sebebi ile görevini devretti.
25. Dönem'de Antalya Milletvekili seçildi.
26. Dönem'de Mersin Milletvekili olarak Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
65. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görevine getirildi ve Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.
Elvan, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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