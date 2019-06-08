Olay, saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesindeki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, Melek Böleç (27),kızı Azra Böleç (7) ile birlikte tırtıla bindi.

Melek Böleç tırtıldan korkarak paniğe kapılan kızı Azra'yı sakinleştirmeye çalışırken tırtılın plastik aksanı koptu.

Kopan parçayla birlikte yere düşen Melek Böleç ile kızı Azra, Meryem Özdemir (25) ve Abdurrahman Efe Özdemir (5) yaralandı.

Devrilen tırtılın altında kalan yaralılara ilk müdahale lunapark görevlileri tarafından yapıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.