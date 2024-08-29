Lunaparkta panik: Havada asılı kaldılar
Kahramanmaraş'taki bir lunaparkta 'çekiç' adı verilen oyuncak havada arızalandı. Yaklaşık 1 saat havada asılı kalan oyuncaktaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.
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Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki lunaparka eğlenmeye gelenlerin çekiç isimli oyuncağa bindi.
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Bir süre ters taklalar atarak içerisindeki yaklaşık 50 kişiyi eğlendiren oyuncak bir anda bozulunca vatandaşlar havada asılı kaldı.
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Eğlence mekanında korku dolu anlar yaşayan ve baş aşağı asılı şekilde beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme aracının merdiveni ile havada asılı kalan vatandaşları kurtarırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.