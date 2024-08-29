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        Haberler Gündem Güncel Lunaparkta panik: Havada asılı kaldılar | Son dakika haberleri

        Lunaparkta panik: Havada asılı kaldılar

        Kahramanmaraş'taki bir lunaparkta 'çekiç' adı verilen oyuncak havada arızalandı. Yaklaşık 1 saat havada asılı kalan oyuncaktaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:16 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:24
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          Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki lunaparka eğlenmeye gelenlerin çekiç isimli oyuncağa bindi.

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          Bir süre ters taklalar atarak içerisindeki yaklaşık 50 kişiyi eğlendiren oyuncak bir anda bozulunca vatandaşlar havada asılı kaldı.

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          Eğlence mekanında korku dolu anlar yaşayan ve baş aşağı asılı şekilde beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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          İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme aracının merdiveni ile havada asılı kalan vatandaşları kurtarırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi.

          Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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