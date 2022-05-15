TerraUSD (UST) ve LUNA krizinin etkisiyle perşembe günü 27.000 doların altına gerileyen Bitcoin, cuma günü yeniden 30.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine tırmanmıştı.
Ancak hafta sonu boyunca dünyanın en büyük kripto parası bu seviyenin üzerinde kalmakta zorlandı. Bitcoin dün 28.700 dolara kadar geriledi. Bugün sabaha karşı 30.200 doları görse de ardından yeniden 29.900 dolara geriledi.
Ethereum da benzer şekilde 2.000 dolarlık kritik seviyenin etrafında adeta dans etmeye devam ediyor. Dün 1.950 dolara gerilemesinin ardından bu sabah 2.040 dolara çıktı.
AVAX'TA TOPARLANMA
Piyasa değeri bakımından ilk 10'a yer alan kripto paralar pazar sabahı itibarıyla yatay bir seyir izlerken UST ve LUNA krizinden en çok etkilenen kripto paralardan alan Avalanche (AVAX) toparlanmaya devam etti. LUNA Vakfı'nın rezerv paraları arasında olduğu için hafta içi 23.5 dolara kadar düşen AVAX bugün 34 doları gördü. Günlük yükselişi yüzde 5'i buldu.
LUNA AŞIRI OYNAK
Hafta içi yaşanan büyük krizin sebebi olan sabit coin UST ise hedef fiyatı olan 1 dolara yaklaşamadı bile. UST bu sabah itibarıyla 0.18 dolardan işlem gördü.
Aşırı oynak hareket eden LUNA ise 0.0003 dolar oldu. Binance tarafından delist edilen LUNA'da son 24 saatte kısa sürede yüzde 100 artışlar ve düşüşler görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!