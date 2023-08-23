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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lüleburgaz'da otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 1 çocuk öldü

        Lüleburgaz'da otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 1 çocuk öldü

        Kırklareli Lüleburgaz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dere üzerindeki köprü korkuluğuna çarptı. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 00:29 Güncelleme: 23.08.2023 - 00:29
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        Otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 1 çocuk öldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 yaşındaki kız çocuğu öldü.

        Mehmet Bozkurt yönetimindeki otomobil Turgutbey mevkisinde dere üzerindeki köprü korkuluğuna çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan 3 yaşındaki Dolunay Bozkurt yaralandı. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kazadan sürücü ile otomobildeki Nevin Bozkurt yara almadan kurtuldu.

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