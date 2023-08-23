Lüleburgaz'da otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 1 çocuk öldü
Kırklareli Lüleburgaz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dere üzerindeki köprü korkuluğuna çarptı. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 yaşındaki kız çocuğu öldü.
Mehmet Bozkurt yönetimindeki otomobil Turgutbey mevkisinde dere üzerindeki köprü korkuluğuna çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 3 yaşındaki Dolunay Bozkurt yaralandı. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazadan sürücü ile otomobildeki Nevin Bozkurt yara almadan kurtuldu.