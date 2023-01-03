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Lüleburgaz Atletik FK oyuncuları maçtan sonra çöp topladı

Kırklareli Nurettin Sucuoğlu Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Lüleburgaz Atletik Futbol Kulübü oyuncuları, Kaynarca Gençlikspor maçının ardından çevre temizliği yaptı.

Giriş: 03.01.2023 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Lüleburgaz Atletik FK oyuncuları maçtan sonra çöp topladı
DHA

Kırklareli Nurettin Sucuoğlu Süper Amatör Liginde mücadele eden Lüleburgaz Atletik Futbol Kulübü oyuncuları ve taraftarları, Kaynarca Gençlikspor ile oynadıkları maçın ardından çevre temizliği yaparak çöp topladı.

Kulüp başkanı Sedat Balaban, maçlarda çevreye ve spor ahlakına yönelik pankartlar açarak örnek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Yalnızca statta değil, şehrin diğer bölgelerinde de çevre temizliği yapacağız. Örnek olacağız, başka örneklerin de peşinde olacağız. Galipken de mağlupken de bu temizliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

"FARK YARATAN DEĞİL OLMASI GEREKENİN PEŞİNDEYİZ"

Spora, sporcuya ve rakibe saygılı bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Balaban, "Küfre karşıyız. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Katacağımız değerler olacak. Önce çevreyi özenle temiz tutmaya gayret edeceğiz. Atmosferin yanında diğer çevre temizliğinde de çalışmalar yapmak istiyoruz. Atletik ailesi olarak, taraftarlarımız ve tüm kardeşlerimiz bu düşünce içerisindeler. Bunun devamını yapacağız. Fark yaratan değil olması gerekenin peşindeyiz" diye konuştu.

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