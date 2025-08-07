Habertürk
        Lula da Silva'dan Gazze açıklaması

        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'de yaşanan insani duruma dikkat çekerek "Dünya liderleri böylesine kötü bir duruma nasıl kayıtsız kalabiliyor?" dedi.

        Giriş: 07.08.2025 - 22:14
        "Dünya nasıl kayıtsız kalabiliyor?"
        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde yaşananları hatırlatarak, "Dünya liderleri böylesine kötü bir duruma nasıl kayıtsız kalabiliyor?" ifadesini kullandı.

        Başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda konuşan Lula da Silva, ülkesinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) "Açlık Haritası"ndan çıkmayı başardığını söyledi.

        Lula da Silva, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ne değinerek, "Gazze'de yiyecek aramaya çıkan çocuklar ölürken kendime soruyorum, BM nerede? BM Güvenlik Konseyi nerede? Dünya liderleri böylesine kötü bir duruma nasıl kayıtsız kalabiliyor?" dedi.

        Geçmişte kendisinin de açlık yaşadığını hatırlatan Lula da Silva, şunları kaydetti:

        "Bir sandviç ısırma hayali kuruyordum. Fabrikada çok gençtim ve iş arkadaşlarım bana hep bir şeyler yememi teklif ederlerdi. Aç olmadığımı söylerdim ama içimden o sandviçi ısırmak isterdim. Aç olduğumu itiraf etmekten utandığım için sessiz kalır ve işime dönerdim."

        Ülkedeki yoksullukla mücadelenin hükümetleri için öncelik olduğunu vurgulayan Lula da Silva, "Bugün pek çok annenin içinde bulunduğu bu insanlık dışı koşullarda, bir anne çocuğunu nasıl yetiştirebilir merak ediyorum. Devlet bütçeyi hazırlarken bu konuda fon ayırmazsa kim ayırır?" ifadelerini kullandı.

