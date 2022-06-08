Lüksemburg Türkiye maçı için geri sayım başlamış durumda. UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak millilerimiz; 3. maçında Lüksemburg karşısında 3 puan arıyor...

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Lüksemburg Türkiye maçı 11 Haziran Cuma günü saat 21:45'de oynanacak.

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.