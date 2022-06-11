Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da Litvanya'yı 6-0'lık skorlarla mağlup eden milli takım grupta lider durumda bulunuyor. Gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg'a konu olacak Ay Yıldızlılar galibiyet serisine devam etmek istiyor. Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanacak maç ne zaman, kaçta oynanacak merak konusu oldu. Peki Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi Lüksemburg - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...