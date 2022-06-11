Futbolda Milli maç heyecanı yaşanıyor. Ay Yıldızlılar bu akşam Lüksemburg ile karşılaşıyor. Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler "Lüksemburg Türkiye maçı canlı izle" gibi araştırmalarını hızlandırdı. İşte Lüksemburg Türkiye milli maç canlı kesintisiz izleme linki...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Milli maç 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te Lüksemburg Stadyumu'nda oynanacak.

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

607.kez sahaya çıkan Ay-yıldızlılar, Lüksemburg ile 8.randevusuna çıkıyor. Lüksemburg Türkiye Milli maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'İMİZ

Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun