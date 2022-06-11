UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçında Türkiye deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76'ncı dakikada Serdar Dursun kaydetti. Türkiye, 3'üncü maçında 3'üncü galibiyetini alarak gruptaki liderliğini sürdürdü.

10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz Ünder ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda kaleci Moris topu son anda kornere tokatladı.

29'uncu dakika sol kanattan gelişen milli takım atağında Hakan Çalhanoğlu, pasını ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'na verdi. Halil'in dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

35'inci dakikada Türkiye penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Barreiro topa eliyle müdahale edince hakem Antonio Nobre, beyaz noktayı gösterdi.

37'nci dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada milliler gole çok yaklaştı. Lüksemburg savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Hakan Çalhanoğlu'nun önünde kaldı. Hakan'ın sert şutunda kaleci Moris gole izin vermedi. Seken topu altıpas üstünde Serdar Dursun tamamlamak istedi. Kaleci Moris bu kez ayaklarıyla topu çıkarttı.

72'nci dakikada Sinani sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Rodrigues'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

76'ncı dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Lüksemburg savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Dorukhan pasını Serdar Dursun'a verdi. Serdar, topu kaptırdıktan sonra yaptığı baskıyla yeniden kazandı. Serdar Dursun'un ceza yayının hemen üstünden yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

STAT: Lüksemburg

HAKEMLER: Antonio Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro

LÜKSEMBURG: Moris - Martins (Dk. 81 Bohnert), Chanot, Olesen (Dk. 46 Sebastien Thill), Carlson, Sanches (Dk. 54 Vincent Thill), Barreiro, Pereira (Dk. 63 Omosanya), Pinto, Sinani (Dk. 81 Lars Gerson), Rodrigues

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Eren Elmalı), Dorukhan Toköz (Dk. 81 Berkan Kutlu), Orkun Kökçü (Dk. 46 Serdar Dursun), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Salih Özcan), Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu (Dk. 68 Kerem Aktürkoğlu)

GOLLER: Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Serdar Dursun (Türkiye) -

SARI KART: Barreiro (Lüksemburg)