Lüks yatta büyük panik! Can pazarı yaşandı

Seferihisar Doğanbey Adası önlerinde dün saat 10.30 sıralarında kayalıklara çarpan lüks motor yat su alarak yan attı.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu, yatta bulunan 10 kişiyi kurtardı. Kurtarma teknesi tarafından yedeklenen motor yat da kıyıya çekildi.