Lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yapan "Ahtapot" adlı suç örgütü çökertildi.

Bodrum'da lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Bu sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla KOM ve Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

3 İLDE 21 ADRESE OPERASYON

Muğla, İstanbul ve Balıkesir'de 21 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bu suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks hayat yaşayan ve paraları aklamaya çalışan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kendilerini "Ahtapot" çetesi olarak adlandırdığı tespit edildi.

56 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Operasyonda ayrıca 56 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 motor yata, 1 lüks araca ve 1 bota el konuldu. Bunun yanı sıra, 57 bin Euro, 13 bin dolar, 19 bin TL, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, dürbün, telsiz ve suçta kullanılan materyallere ele geçirildi.

Bodrum'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.