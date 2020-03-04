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Lüks yata Fethiye'de 230 bin litre yakıt ikmali - MUĞLA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :-Limana yanaşan lüks yata yakıt ikmali yapılması

Lüks yata Fethiye'de 230 bin litre yakıt ikmaliMUĞLA (AA) - Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Mayan Queen" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.Cayman Adaları bayraklı 93 metre uzunluğundaki yat, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden 7 tankerle getirilen 230 bin litre akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmalinin ardından yatın, limandan ayrılacağı öğrenildi.Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yatın, 2008'de Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa edildiği öğrenildi. 20 knot seyir hızına sahip yatta, 20 personelin görev yaptığı ve 16 misafir odasının yer aldığı kaydedildi.