Lüks yat, kovalamacada ateş açılarak durduruldu!

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

İHA'nın haberine göre, uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurulmak istenen tekne, ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken ateş açılarak durduruldu

Edinilen bilgiye göre, önceki gün sabah saatlerinde Yalıkavak açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında kovalamaca yaşandı.

İddiaya göre, teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alarak harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan yat, Yunan karasularına yöneldi.

Sahil Güvenlik ekipleri de yatı takibi sürdürdü. Ekiplerin yatı, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak ateş açarak durduğu öğrenildi.

Yata yandan çarparak içeriye giren Sahil Güvenlik ekipleri yatın içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yatın içerisinde uzun süre arama yapan ekipler ise şüphelilerin üzerinde cep telefonu olmadığını ve teknede sadece bir adet telefon olduğunu tespit etti.

Kovalamaca anları ise, bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraflar: DHA